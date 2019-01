Messa davanti ad una scelta, Simona Ventura ha preferito dire addio a Mediaset per tornare in Rai.

Da anni fiera del proprio lavoro a progetto, oggi la Ventura si è vista togliere dalle mani Temptation Island Vip, confermato per la seconda edizione (addirittura in formato raddoppiato con otto puntate) ma senza di lei. A darne l’annuncio tramite un’intervista concessa a Il Messaggero, è stato Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset.

A provocazione diretta “Per l’addio di Simona Ventura, però, non vi siete strappati i capelli“, Paolini ha risposto: “E’ stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato”.

Simona Ventura via da Temptation Island Vip, era già nell’aria

Che Simona Ventura rischiasse di perdere la conduzione di Temptation Island Vip era già nell’aria: qualche giorno fa (era il 30 dicembre) il blogger televisivo Davide Maggio, in risposta a dei fan su Instagram, aveva scritto:

“Come hanno preso a Mediaset il ritorno della Ventura in Rai? Non credo abbiano troppo a cuore le sorti della Ventura. Di sicuro, se fa The Voice, sarà molto difficile che faccia Temptation”.

Ed ancora:

“Alla fine cosa farà Simona Ventura in TV? The Voice. Difficilmente rifarà Temptation”.

Simona Ventura con la prossima stagione televisiva tornerà quindi da Mamma Rai al timone dello (sfortunato, in termini di ascolti) talent musicale The Voice Of Italy. Decisione che l’ha portata a rinunciare quindi sia alla conduzione di Temptation Island Vip, sia de La Pupa e il Secchione. Ovviamente, con il ritorno in Rai di Super Simo, potrebbero aprirsi per lei anche (di nuovo) le porte di Quelli Che Il Calcio, sempre su Rai Due.