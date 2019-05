Simona Ventura questa mattina – sfruttando la sua ospitata da Giancarlo Magalli – ha fatto una proposta alla Rai che definirei shock: riportare i reality show (nel senso puro del termine) nella tv di stato.

Ad eccezione di Ballando con le Stelle e The Voice Of Italy (che sono due talent), Il Collegio e Pechino Express (che sono due reality in differita), la Rai non produce un reality show in diretta da ben nove anni, da quando Nicola Savino chiuse il ciclo Rai de L’Isola dei Famosi con l’edizione All Stars, che vide il Divino Otelma dare dell’astuto tricheco a Valeria Marini e Cristiano Malgioglio ritirarsi per colpa di Mariano Apicella. Edizione epica.

“Il reality show è un genere tutt’altro che morto, è ancora da trattare, ma dipende da come lo si fa. Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto: è uno strumento di racconto ancora molto interessante, penso che la Rai se ne sia liberata un po’ troppo presto, lo ha sempre fatto bene. Io lo farei tornare”.

Ovviamente l’allusione è fin troppo esplicita: Simona Ventura rivuole L’Isola dei Famosi.

Considerando che Mediaset non ha intenzione di riproporla nel 2020, riuscirà Simona Ventura a rimetterci le mani dopo essere stata trasmessa per cinque anni da Canale Cinque?

#ISOLAVENTURA2020.

Ho già la prima naufraga da proporre a Super Simo.