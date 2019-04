Simona Ventura intervistata da Azzurra Della Penna per Chi, ha parlato della sua esperienza a Mediaset, tra Selfie e Temptation Island. Super Simo ha anche fatto una dichiarazione choc su L’Isola dei Famosi, ‘hanno praticamente tentato di uccidermi‘.

“Sono andata a Mediaset dove, prima di condurre Selfie e Temptation Island, ho fatto una cosa che nessuno al mondo aveva fatto: la naufraga di un programma che avevo condotto, L’isola dei famosi. La scelta vi ha lasciato senza parole? Anche io sono rimasta così. – ha dichiarato Simona Ventura – Con il senno di poi, sono rimasta senza parole: lì hanno praticamente tentato di uccidermi, ma sono sopravvissuta. E sono tornata”

La Mona nazionale ha anche confessato di aver cercato Carla Bruni per la giuria di The Voice. Nonostante l’ex premiere dame non sia in giuria, Simona Ventura è felicissima dei cantanti che saranno sulle poltrone rosse del suo programma.

“Sì, è vero, abbiamo cercato Carla Bruni ed è andata meglio a noi. Con tutto il rispetto per l’ex première dame: Gigi D’Alessio è amato, ha il Sud dalla sua, musicalmente è fortissimo ed è un signore È stato difficile costruirla, non per quel che riguarda Gué, Elettra e Morgan… Morgan, anzi, è stata la prima persona che ho cercato: con lui c’è affinità Io e Morgan vediamo le cose in modo diverso, veniamo da mondi distanti, ma io non posso non riconoscergli una cultura musicale straordinaria. Poi mi piaceva avere due personaggi come Gué ed Elettra. Infine, quando abbiamo dovuto sostituire Sfera Ebbasta, abbiamo cominciato a pensare a una soluzione. Mi è venuto in mente Gigi…”

