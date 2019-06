Simona Ventura e Antonella Clerici sono due teste di serie della Rai, eppure qualcosa sembrerebbe essere andato storto perché secondo quanto anticipato da Blogo e dal settimanale Nuovo non vedremo in tv nessuna delle due (almeno nei prossimi mesi autunnali).

Intervistata dal settimanale di Riccardo Signoretti, Simona Ventura ha infatti parlato del suo ritorno su Rai Due e del suo futuro televisivo.

“The Voice ha riavvicinato alla televisione i giovani, quelli che non la guardavano più. Mia figlia Caterina ha tredici anni e guarda solo cose sul web. Spero che la mia esperienza in Rai continui, magari con altre sorprese. La diretta mi dà adrenalina e l’imprevisto mi esalta. Non puntavo ad una rivincita, volevo solamente fare qualcosa di importante per la Rai. […] Io all’Isola dei Famosi come conduttrice? Si può fare qualcosa di nuovo [..] Freccero è un grande direttore, vedremo se saprà riportare i reality in primo piano”.