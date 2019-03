Simona Ventura ieri sera ha fatto il suo grande ritorno in rai di lilla vestita da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove ha rilasciato una lunga intervista seduta sulla nota poltrona girevole di The Voice Of Italy.

“Sono sempre stata una giudice, ma questa volta lo condurrò” – ha detto Super Simo alludendo alle sue passate esperienze ad X Factor (sia in Rai che in Sky) dove ha lanciato star del calibro di Giusy Ferreri e Francesca Michielin – “The Voice Of Italy inizierà il 23 aprile, ma il 16 aprile ci sarà un’anteprima fortemente voluta da me. I quattro coach sono Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio, li abbiamo scelti insieme io, Tombolini e Freccero. Sono tutti al loro debutto come coach”.

E in merito ad X Factor precisa:

“Se ho lanciato Mahmood? Mahmood si è lanciato da solo secondo me. Ho avuto il merito di presentarlo, poi me l’hanno ‘seccato’ sia Arisa che Morgan, però lui ha avuto un grande merito che è quello di non mollare mai.. ed ha vinto Sanremo!”

E sulle donne:

“Se sto simpatica alle donne? Sì, ma non sto simpatica a tutte…ma anche loro non sono simpatiche a me, quindi problemi zero! Sentimento reciproco”.

Di chi starà parlando…