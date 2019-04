Simona Ventura questa settimana fra le pagine di Vanity Fair è esondata come un fiume che esonda ed ha letteralmente massacrato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Marco Maddaloni davanti a Marina La Rosa.

Super Simo, nonostante nel cast ci fosse l’ex marito con cui è in buoni rapporti, Stefano Bettarini, ha deciso di non seguire il reality di Canale 5 che è stato trasformato – secondo il suo giudizio – in una sorta di Grande Fratello On The Beach con le stuoie al posto dei divani e l’acqua di cocco al posto del caffè Borbone.

“Non ho visto niente, preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande. L’Isola in cui io ho investito passione, sangue, lavoro, sudore è diventata un’altra cosa, declinata in stile ‘Grande Fratello On The Beach’”.

Le prove leader e le prove ricompensa – un tempo super centrali nel racconto del reality – con l’arrivo a Mediaset sono passate infatti in secondo piano rendendo il programma più soap e meno game.

“I miei figli sono stati invitati in studio soltanto due volte, ma non sono stata io a dir loro di non andare prima, anzi. La mia paura era che Stefano si sentisse abbandonato. Purtroppo dal gruppo di autori precedente non sono mai stati chiamati a supporto del padre: lui ci è rimasto male. A me è dispiaciuto”

Non è ovviamente mancato un commento al caso Riccardo Fogli.

“Se a Riccardo Fogli fosse venuto un colpo che fine avrebbero fatto tutti? Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere il gobbo”.

Simona Ventura più in forma che mai.