Simona Ventura ieri sera è stata ospite di Marco Marra a La Mia Passione su Rai Tre dove ha ripercorso la sua decennale carriera. Ovviamente, come ogni celebrità che si rispetti, sui social è stata sia acclamata che criticata e su Twitter un utente ha criticato la sua scelta di lasciare Mediaset per tornare in Rai.

“La Ventura è la conduttrice delle occasioni manate, da cinque anni a questa parte non riesce a trovare un format di lancio. Anzi, lo aveva trovato: Temptation Island Vip, ma ha preferito tornarsene in Rai a fare flop con The Voice Of Italy. Artefice del suo destino nel bene e nel male”.

Un commento pungente a cui la conduttrice ha risposto con un secco: “Posa il fiasco!”.

Poco dopo Super Simo ha replicato di nuovo all’utente con un “Posa il fiasco 2!” specificando come abbia condotto L’Isola dei Famosi solo fino all’ottava edizione, un anno prima della decisione della Rai di chiuderla perché “troppo flop”.

La decisione di Simona Ventura di lasciare Mediaset per la Rai è stato un argomento che per settimane ha diviso la rete fra favorevoli e contrari. Da una parte aveva una trasmissione di successo, Temptation Island Vip, ma la quasi certezza di non avere altri spazi al di là dei programmi della De Filippi, mentre dall’altra aveva sul tavolino The Voice Of Italy e la promessa di altre trasmissioni.

A posteriori ha fatto bene a lasciare Canale Cinque per Rai Due?

