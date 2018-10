Simona Ventura, intervistata dal Corriere in merito a Temptation Island Vip, ha parlato a cuore aperto del momento più difficile della sua vita.

«Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero. Tornavo a casa e mi sentivo sola. Poi, c’è stato chi, per non farmi lavorare ha fatto porcate proprio per non far lavorare me. Per pura malvagità. Ero smagrita, segnata dalla sofferenza. Per tre anni, ho fatto l’analisi del capello per dimostrare che non mi drogavo. Ho sopportato fango e fake news ante litteram. Forse volevano togliermi i figli per farmi male da ogni punto di vista, umano e quindi professionale».