”Così non ne usciremo MAI dal Coronavirus, se voi, cari COGLI***I, pensate di essere più furbi di noi che da più di un mese siamo in quarantena. Continuate a stare tranquilli comunque, che al KARMA nessuno sfugge!”. Così Simona Ventura su instagram attacca i ‘vacanzieri’ di Milano che lo scorso weekend si sono messi in macchina affollando le vie della città diretti verso le varie località di villeggiatura. ”Questo è stato solo un esempio -precisa la conduttrice postando un video in cui si vede una fila di macchine in uscita dalla città e diretti nelle varie località di villeggiatura- il sabato precedente alla Pasqua una lunga fila di macchine bloccate dalle forze dell’ordine. Alcuni amici che mi hanno chiamato dal mare, mi hanno avvertito che una marea di persone erano arrivate nottetempo dalla Lombardia & co (lo si evinceva dalla fila davanti a farmacie e supermercati)”.

