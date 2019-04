Simona Ventura sbarcherà al timone dell’ottava edizione di Pechino Express, dopo ben sei consecutive condotte da Costantino Della Gherardesca ed una dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia?

Il direttore di Rai Due, Carlo Freccero, la vuole a tutti i costi ma prima deve aver l’approvazione dell’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, che qualche settimana fa ha “bruciato” all’ultimo il nome di Sfera Ebbasta per la giuria di The Voice Of Italy.

Intervistato dal settimanale Oggi, infatti, Freccero aveva annunciato Super Simo a Pechino Express:

“Simona è una figura storica di Rai 2. Ho altri progetti per lei che non posso ancora dire. Per Simona c’è “Pechino Express”, ci sono tante altre cose interessanti“.

L’intenzione di portare la Ventura in Oriente l’ha confermata anche su Repubblica, specificando però che al momento resta solo un’idea:

“È un’ipotesi di lavoro, non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti all’ad Salini. C’è un’ipotesi di dare a Simona Ventura una serie di altri programmi, tra cui Pechino Express, ma devo dire che non ha ancora firmato nulla. Io sto lavorando giorno e notte. Devo consegnare a fine aprile il palinsesto fino a dicembre e naturalmente alla fine di settembre quello fino ad aprile 2020. Tra le ipotesi, c’è Simona Ventura perché sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza. Per di più, in Pechino Express, ci sono molti ragazzi e Simona sa fare anche la zia e, con le coppie scelte, saprebbe essere materna ma severa. Ecco perché c’è questa possibilità di lavoro che va un po’ oltre l’ipotesi”.

La macchina di Pechino Express è già stata messa in moto e l’azienda che lo produce, Magnolia, tramite Panorama ha confermato di aver già selezionato un po’ di coppie e che al momento non risulta nessun cambio di conduttore.

“Stiamo lavorando da tempo sul cast dei concorrenti ma è la prima volta che sentiamo parlare dell’ipotesi di un cambio di conduzione”.

Anche Costantino Della Gherardesca, sui social, ha risposto così:

“Tengo a rassicurare tutti coloro che sui social stanno dando vita ad una piccola rivoluzione. Non ho avuto notizia diretta di una sostituzione su Pechino Express. Sono sicuro che la Rete, con cui ho sempre avuto un rapporto di fiducia e mutua soddisfazione, avrebbe informato prima me dei giornali, sia per una questione di carattere professionale che umana, che, banalmente, di educazione”.

Una cosa è certa: gli ascolti di Pechino Express sono in continuo calo e perdono in media 1 punto di share ad ogni edizione: nel 2015 la media è stata del 10%, nel 2016 del 9%, nel 2017 del 8% e l’anno scorso del 7%.

Il programma non può permettersi di scendere al 6% di media e deve necessariamente far qualcosa per invertire la rotta. Sarà approvata l’ipotesi di Super Simo?