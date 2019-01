Dopo l’oroscopo 2019 di Paolo Fox, Branko, Ada Alberti e Antonio Capitani, ecco anche quello di Simon & The Stars. Il famoso astrologo in collaborazione con Liberi Tutti, il magazine de Il Corriere della Sera, ha stilato le previsioni di tutti i segni per questo nuovo anno.

B!tches con quale astrologo vi è andata meglio?



E quale invece ve l’ha gufata?



Simon & the Stars, le previsioni segno per segno.

Capricorno – «Per voi il 2019 è l’anno di una nuova Genesi». L’Hashtag del vostro segno è #reset. Un nuovo allineamento astrale che durerà per molti anni «porta ad una esplosione di progetti e di soddisfazioni» che hanno radici in progetti cui pensate fin dal 2008.

Aquario – «Caro Acquario, il 2019 ti permette di riprendere il timone della tua vita». Il destino torna nelle mani dei nativi del segno. Anche perché «Giove è di nuovo a favore: Giove nell’undicesima casa significa nuove prospettive». La vostra casa cambierà: il 2019 è momento di ristrutturazioni, il tempo di gettare ciò che è di troppo. E se nel 2018 avete un po’ lasciato fare al partner, anche in amore quest’anno il vostro hashtag sarà #DecidoIo.

Pesci – «L’anno della vostra incoronazione», lo definisce Simon. Giove è nella Decima casa, la casa della carriera, cresce il vostro prestigio: potrebbe essere l’anno di una promozione importante. E anche nell’amore, nella coppia, avrete un atteggiamento molto più grintoso, più tenace, più determinato. «Il tempo dei Pesci con l’atteggiamento da crocerossina è finito».

Ariete – Sarà nel segno del movimento il vostro 2019: «Viaggerete di più e potrete mettervi alla prova in nuove iniziative di vita, far emergere vostri talenti che in passato nessuno aveva valorizzato». In amore potreste evolvere nella coppia (casa nuova? cambiare città?) oppure chiudere — nella prima metà del 2019 — una relazione che non vi dà più stimoli.

Toro – «Basta con il freno a mano tirato». E’ l’ora del Toro scatenato. «Urano, grande liberatore dello Zodiaco, è nel segno. Significa che il vostro 2019 sarà all’insegna dello svecchiamento, del reinventarsi». Forte desiderio di cambiamento innanzitutto nel lavoro. Sorprese per le nuove coppie: potrebbe darsi che una persona cui aspiravate (ma che era occupata) sia finalmente libera. O che vi liberiate voi da un vecchio legame.

Gemelli – E’ ora di chiarirsi le idee: quando sistemate un armadio fate pulizia; lo stesso dovete fare con idee e sentimenti. «Questo mi sta ancora bene. Questo non mi rappresenta più». Ridefinite tutto, a cominciare dai rapporti di lavoro. Per quanto vi possa sembrare faticoso, questo è l’anno che vi permette di dare una risposta a tante questioni emerse nel 2018.

Cancro – Gia da qualche tempo molti nati nel segno han preso a tirar fuori un atteggiamento più spavaldo e ad abbracciare ruoli più ambiziosi.«Il tuo hashtag è #FattiAvanti». Vale anche per l’amore: non abbiate paura di insistere. Risolvete situazioni indefinite da tempo (magari perché clandestine); non tollererete più l’ambiguità. La regola della chiarezza vale anche per chi ha sospesi, come chi si vuole risposare e deve prima ottenere un divorzio.

Leone – Siete un po’ spenti, ammaccati: quest’anno però si riaccende tutto, la passione anzitutto. Che sul lavoro può portarvi finalmente a un ruolo prestigioso. Urano a marzo entra nella vostra Decima casa: possibili nuovi impegni anche in un’altra città o all’estero; o una nuova avventura in proprio.

Vergine – E’ l’anno in cui «tiri fuori le unghie e ti prendi ciò che ti spetta». Basta con la pazienza, avverte Simon. «Sei uno dei segni più corretti dello Zodiaco ma, a forza di non voler pestare i piedi a nessuno, arrivi a questo nuovo anno ammaccato», perciò «il tuo hashtag, cara Vergine, è #FattiFurba». Non si fanno sconti: per una volta non si dà la precedenza ad altri; ci sei tu, costi quel che costi. Saprai prevenire i colpi bassi. La Vergine ora sta lavorando per sentirsi padrona di casa della sua vita.

Bilancia – Anche la Bilancia deve imparare a farsi sentire: #FuoriLaVoce è l’hashtag di questo segno. Dovete farvi più avanti. Non vivete nell’ombra di altri, non vi accontentate più di un ruolo secondario. Sul lavoro fate le giuste richieste. In amore ci sarà da rivedere molti rapporti di coppia. Per i single marzo, luglio e novembre sono i mesi migliori per trovare un partner.

Scorpione – Dopo un anno «strano», di grande incostanza, il 2019 sarà un anno di concretizzazione: «La concretezza arriva dopo che Giove ti ha portato ad aprire gli occhi. Per molti di voi c’è già stato il debutto in un nuovo ruolo (sul lavoro), adesso occorre stabilizzare. Per alcune novità servirà tempo, forse fino all’autunno. Dunque, frenate l’insofferenza che potreste provare in primavera». E per molti in amore sarà l’anno della paternità o della maternità.

Sagittario – Anche i nativi del Sagittario scopriranno nelle stelle del 2019 — spiega la forza per iniziare una ricostruzione: lo spartiacque del nuovo anno potrebbe farci sentire privi di punti di riferimento; magari avete cambiato città e affrontate un mondo che non conoscete bene. Ma niente paura: saprete radicarvi grazie all’aiuto di Giove nel segno. Saprete fare i conti con la realtà, ripartire da progetti realizzabili, sapendo scegliere i giusti alleati. Possibili — con Venere subito nel segno — dichiarazioni d’amore forti, promesse scambiate. Gennaio, aprile e agosto i mesi migliori per gli incontri dei single.

Fonte: Liberi Tutti, il Corriere della Sera