I test seriologici “sono utili” perché “ci dicono che chi risulta positivo ha maturato gli anticorpi al virus”, ma “non danno una patente di immunità”. Allo stato, il tampone naso-faringeo è un gold-standard, come si dice in gergo: ovvero lo strumento più attendibile per una diagnosi di Covid-19 e resta la ”via maestra”, anche per ‘scoprire’ gli asintomatici. Maurizio Simmaco è professore di biologia molecolare e direttore del Laboratorio di analisi-biochimica clinica e del servizio di Diagnostica molecolare avanzata dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, Università La Sapienza. Ci risponde al telefono in una pausa del suo lavoro che lo vede impegnato, da settimane, in prima linea per affrontare l’emergenza Coronavirus.

