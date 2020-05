– “Messi e Maradona sono due giocatori diversi. Uno è una macchina da gol, e in questi anni mi ha dato tanti problemi. L’altro era il calcio argentino rappresentato da una persona sola”. Diego Pablo Simeone non si tira indietro quando deve azzardare un paragone tra i due fuoriclasse del calcio argentino. Il tecnico dell’Atletico Madrid, in una conversazione organizzata dalla Federcalcio argentina sul suo modo di intendere il calcio, traccia un ritratto delle due stelle: “Oggi che Messi è più maturo, e ha cambiato in qualche modo la sua maniera di giocare, penso che potrebbero giocare insieme. Anche Cristiano Ronaldo con loro? Complicato. Dico sempre che se un giocatore non corre può andare bene, se sono due diventa difficile, se sono tre è impossibile”. Proprio grazie all’abnegazione dei suoi ragazzi, Simeone ha saputo portare l’Atletico Madrid a un passo dal tetto d’Europa: “Per me il calcio è come la boxe, devi sapere quando è il momento di attaccare. Il mio Atletico sa quali sono i suoi pregi, conosce le qualità che ha e un esempio è la partita di Champions League in casa del Liverpool, una squadra tremenda, sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà così come è stato. Dicono che abbiamo avuto fortuna, ma perdevamo 2-0 e abbiamo fatto tre gol e questa non è buona sorte, le partite bisogna analizzarle per intero. Sapevo che avevo Morata reduce da un infortunio e pensavo che se lo avessi messo avrei rischiato, l’ho messo ai supplementari, si e’ infortunato ma ha segnato”.