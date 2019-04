Nuovo ricovero a Milano, all’ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi per la terapia di una colica renale acuta, come fanno sapere fonti di Forza Italia. E’ arrivato in ospedale in ambulanza intorno alle 10 ed è stato trasferito nella suite che di solito occupa durante i ricoveri nella clinica: sono iniziati gli esami a cui si deve sottoporre.

Il leader degli azzurri, che ha 82 anni e si è appena ricandidato, iniziando una campagna elettorale densa di appuntamenti, ha in programma per oggi pomeriggio un incontro con i candidati alle Europee di Forza Italia a Villa Gernetto e poi una conferenza stampa: dalle fonti azzurre si fa sapere che Berlusconi “ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto”.

