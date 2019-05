Ieri sera Mark Caltagirone ha telefonato a Barbara d’Urso in diretta a Live – Non è la d’Urso ed a domanda diretta della conduttrice “perché non ti sei mai fatto vedere per dire di lasciare in pace Pamela Prati?“, l’imprenditore edile ha risposto ““non posso apparire da nessuna parte perché ho un contratto con un’esclusiva; non mi va di apparire ed in questo momento non posso apparire neanche in una foto”.

L’allusione fatta da Mark Caltagirone è ovviamente alla trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin che ha pagato la coppia per avere le immagini in esclusiva del loro matrimonio, come confermato dalla stessa Pamela Prati.

“Marco non si è ancora mostrato perché lo vogliamo fare solo con te, a Verissimo, il giorno del matrimonio. E’ una nostra scelta, nessuno ci ha obbligato, lui è un uomo riservatissimo e timido, me lo ha detto dall’inizio”.

Silvia Toffanin, dopo aver sentito la telefonata fra Mark Caltagirone e Barbara d’Urso, ha voluto mettere i puntini sulle i e dal profilo Instagram della sua trasmissione ha precisato che non esiste nessun vincolo contrattuale che impedirebbe all’uomo di mostrarsi in televisione.

“Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”.

Un’altra piccola bugia che mette ancora più ombra sul matrimonio fra l’imprenditore edile e la showgirl del Bagaglino.

Perché Mark Caltagirone ha detto che non può farsi vedere?