“Nessuno di noi può sapere se quella di Silvia Romano sia stata una conversione forzata. Sfido chiunque a stare un anno e mezzo nelle mani di feroci terroristi e non sentirsi condizionato. In ogni caso questi sono fatti suoi, di questa ragazza che deciderà liberamente se proseguire nel suo itinerario islamico o tornare sui suoi passi. Mi meraviglio che qualcuno voglia entrare nella sua psiche e nelle sue scelte religiose”. Lo dice Marco Travaglio commentando, ai microfoni di Otto e Mezzo su La7, le polemiche seguite alla liberazione della cooperante milanese dopo quasi due anni di sequestro in Kenya.

Fonte