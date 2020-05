La aspettano nel suo quartiere, al Casoretto, periferia Est di Milano. E’ qui, nella casa di famiglia, che oggi pomeriggio torna Silvia Romano, la 24enne cooperante milanese rapita in Kenya nel novembre 2018 e rilasciata sabato in Somalia, dopo un anno e mezzo nelle mani dei suoi rapitori, il gruppo terroristico Al Shabaab. Un rientro che Silvia Romano voleva al più presto, dopo essere atterrata alle 14 di ieri a Ciampino. Dopo essere stata ascoltata dal sostituto procuratore romano Sergio Colaiocco, con accanto i carabinieri del Ros, ha trascorso la notte a Roma con la sua famiglia – suo padre, sua madre e sua sorella – che ieri erano in aeroporto ad accoglierla con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il rientro a casa, quindi, avverrà nelle prossime ore. In quell’appartamento dove Silvia ha vissuto fino a un anno e mezzo fa, quando era partita, per la seconda volta in pochi mesi, per il Kenya, impegnata nei progetti di volontariato con i bambini di una zona poverissima, a pochi mesi dalla laurea. Arrivando a casa potrà vedere gli striscioni con il suo nome sui balconi della strada. E i cartelli sul portone, con il bentornato di amici e vicini.