“Un’immensa gioia”. Così Giuliana Sgrena ha accolto, non nascondendo l’emozione, la notizia della liberazione di Silvia Romano, la giovane cooperante della onlus ‘Africa Milele’, rapita il 20 novembre del 2018 in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. “Una notizia che mi fa vedere la luce in fondo al tunnel in questo momento”, dice la giornalista, a sua volta vittima di un sequestro, avvenuto a Baghdad nel febbraio 2005. “Una vicenda immagino dolorosissima per i suoi familiari e una grande preoccupazione per gli amici e chi ha vissuto la stessa sorte. La mia liberazione, fortunatamente, è avvenuta dopo un mese mentre per Silvia Romano è passato quasi un anno e mezzo”.

Fonte