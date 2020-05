Scintille tra Maurizio Gasparri e Vauro Senesi nello studio di Non è l’Arena nella giornata caratterizzata dal rientro di Silvia Romano in Italia. “Sono felice che una ragazza sequestrata è tornata viva e libera. Bravi i servizi che hanno operato in un contesto difficile. Lei era partita per una zona in cui era consapevole di affrontare pericoli. La libertà di culto è garantita dalla nostra Costituzione, uno si può convertire dove vuole, come vuole. Altrove non è così. La conversione che coincide col periodo di prigionia fa venire il dubbio. Io ce l’ho con i terroristi, difendo i diritti di questa ragazza di scegliere. Sono ovviamente felice che sia libera. Mi auguro che sia stata libera anche di fare quella scelta”, dice il senatore di Forza Italia.

Fonte