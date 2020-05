“Ogni volta che si verificano rientri dall’estero, di persone rapite e poi rilasciate, si tirano in ballo i fucilieri. Quando invece, io vedo poche analogie tra le situazioni”. Così commenta all’Adnkronos la liberazione di Silvia Romano, smorzando le polemiche che imperversano sui social Paola Moschetti Latorre, moglie del fuciliere di Marina Massimiliano Latorre insieme a Salvatore Girone accusato di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012 al largo della costa del Kerala, nel sud dell’India, ancora in attesa della sentenza dei giudici del Tribunale arbitrale dell’Aja che dovranno decidere se i due militari italiani debbano essere processati in India o nel nostro Paese.

