“Ho voluto accogliere Silvia come meritava, inchinandomi davanti ad una figlia di cui sono orgoglioso“. Lo ha affermato Enzo Roma, padre di Silvia Romano, in un’intervista al quotidiano ‘QN’, all’indomani del rientro in Italia della figlia. “Ciò che ci siamo detti – ha sottolineato – sono parole tra padre e figlia, che resteranno tra noi”. “Io ho riabbracciato mia figlia, e non vedevo l’ora di farlo, ma sentivo, e ho sentito anche nelle ore precedenti che l’accoglienza era collettiva: delle istituzioni, che ringrazio immensamente per il lavoro e il supporto, e di centinaia di migliaia di persone che come noi attendevano questo ritorno – ha aggiunto Enzo Romano – Silvia in quel momento era la figlia e la sorella d’Italia. Tantissime persone si sono immedesimate in lei e nella nostra famiglia, condividendo la nostra gioia”.

Fonte