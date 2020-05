Riscatto pagato oppure no? E’ un giallo, come ce ne sono stati in passato, quando dietro al presunto pagamento di denaro per la liberazione di altri rapiti italiani si sono scatenate furibonde polemiche, in casa ma anche con i nostri alleati. Stavolta il giallo riguarda la liberazione di Silvia Romano, la cooperante liberata ieri a 30 chilometri da Mogadiscio dopo il rapimento avvenuto 18 mesi fa in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Di riscatto, finora non confermato ma neppure smentito dall’intelligence italiana, parlano oggi molti quotidiani nelle loro ricostruzioni. Il Corriere della Sera, ad esempio, scrive che, dopo aver avuto la certezza che Silvia Romano fosse in vita, l’intelligence ha dato il “via libera all’ultima fase della trattativa” e all’autorizzazione del “pagamento del riscatto”. E quando “diplomazia e intelligence, coordinati dal direttore dell’Aise Luciano Carta, capiscono che il canale aperto per arrivare al gruppo fondamentalista di Al Shabab è buono”, spiega il Corriere, “si procede, consapevoli che più passa il tempo più sale il prezzo del riscatto”. Il pagamento per la liberazione, dunque, viene dato ancora una volta per certo.

Fonte