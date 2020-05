Roma, 11 mag. (Adnkronos) (Flo/Adnkronos)

Sul caso di Silvia Romano e del presunto riscatto pagato per la sua liberazione interviene oggi il Codacons, presentando un esposto alla Corte dei Conti e costituendosi parte lesa in rappresentanza della collettività nella indagine aperta dalla Procura di Roma. “La vicenda presenta molte, troppe zone d’ombra su cui è necessario fare chiarezza -spiega l’associazione- Ovviamente salvare i nostri connazionali è un obbligo per lo Stato Italiano, e siamo tutti lieti per la liberazione di Silvia Romano, ma il pagamento di un riscatto in favore dei rapitori potrebbe rappresentare un reato non solo penale ma anche contabile”.

