Di Sibilla Bertollini

I messaggi social degli odiatori da tastiera contro Silvia Romano? “Dovevamo aspettarcelo: non è la prima volta che si scatena o si aizza l’odio contro chi sostanzialmente non è colpevole di nulla se non di essere diversa dagli haters”. Così all’Adnkronos Cecilia Strada, attivista per i diritti umani ed ex presidente di Emergency. Legato all’hate speech, “penso vi sia anche un problema di sessismo: una donna che passa attraverso un’esperienza devastante come un sequestro – osserva Strada – addirittura perde identità, il cognome. Quando viene rapita una donna diventa Silvia, Vanessa, Simona. La stessa cosa non succede con gli uomini. Perché? Una volta liberata, scendendo dalla scaletta dell’aereo stiamo lì a giudicare come è vestita, cosa impensabile per un uomo che ha vissuto una vicenda analoga. C’è una morbosità su fatti personali, sul corpo, che investe in genere le donne”.

