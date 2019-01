Silvia Provvedi mentre stava con Fabrizio Corona ha avuto un rapporto con Fedez? Se l’ex re dei paparazzi lo ha confessato a Verissimo ed il rapper lo ha confermato a Striscia la Notizia, la diretta interessata ha categoricamente smentito etichettando questa voce con un “non è vero niente”.

Corona racconta dell’incontro fra Silvia Provvedi e Fedez nel suo libro autobiografico e lo stesso rapper a Valerio Staffelli (che gli aveva consegnato per questo motivo un Tapiro) lo ha confermato in diretta TV parlando di una frequentazione avvenuta anni fa, quand’era single.

“Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara. Ma è una cosa che si sapeva già. Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa. Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io”.