SILVI MARINA (PESCARA). Ci sono volute quattro ore per riuscire a liberare la stradina dal tir che aveva bloccato l’accesso. E’ accaduto nottetempo a Silvi Marina, ormai invasa da mezzi pesanti, costretti a percorrere la statale 16 Adriatica a causa dell’interdizione ai veicoli con massa superiore a 35 quintali del tratto dell’A14 tra Pescara Nord e Pineto.

Per liberare il mezzo e, soprattutto, gestire la viabilità locale, andata in tilt, sono intervenuti Polizia, Polizia locale, Protezione civile e Vigili del Fuoco. Le operazioni sono iniziate intorno alle 20.30 e sono terminate a mezzanotte. Il camionista ha poi raccontato di avere sbagliato strada a causa del navigatore satellitare, finendo per imboccare via Dei Colli.

Le barriere dell’A14 hanno “camionalizzato” il borgo abruzzese, dove il traffico dei mezzi pesanti congestiona le strade. Sono migliaia i cittadini che lamentano disagi a causa della strada statale 16 paralizzata. Sui social in tanti postano le foto degli incolonnamenti e dei tir che, sbagliando strada, bloccano il traffico. In molti, inoltre, parlano di “aria irrespirabile” e di “continuo odore di gasolio”.







Fonte