Anche in Europa Paesi divisi sulla riapertura delle scuole. “Alcune non hanno mai chiuso, altre hanno appena riaperto anche solo parzialmente, altre riapriranno a settembre. La situazione in generale sembra sotto controllo e il trend dei casi è rimasto negativo in tutti i Paesi“. Lo rileva il virologo Guido Silvestri docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, nella sua rubrica social ‘Pillole di ottimismo’. Silvestri analizza la questione in un in un focus realizzato con un gruppo di esperti, ricordando che “molte scuole hanno messo in atto una serie di precauzioni per ridurre il rischio”.

Fonte