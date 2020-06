“La bomba Zangrillo?”. Per il virologo Guido Silvestri, “sulla modalità di espressione” del direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che ha definito “clinicamente scomparso” il nuovo coronavirus, “si può discutere”. E “anche in questo caso mi attengo al principio di cercare di commentare il meno possibile sulle dichiarazioni pubbliche dei colleghi”. Tuttavia, “sull’aspetto specifico per cui Zangrillo mi chiama in causa, cioè l’osservazione che la carica virale nei tamponi naso-faringei positivi per Sars-CoV-2 è più bassa adesso che a inizio epidemia, si tratta di dati di laboratorio molto solidi e in corso di pubblicazione”, assicura lo scienziato italiano docente negli Usa alla Emory University di Atlanta.

