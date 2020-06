Nel pieno dell’emergenza coronavirus, “zone rosse furono stabilite anche da governatori e sindaci. Furono più di 100 le zone rosse stabilite per necessità. Ricordiamoci che la legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, con l’articolo 32, consente l’istituzione di zone rosse”. Lo ha affermato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a ‘Omnibus’ su La7 in merito alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, vicenda al centro di un’inchiesta nell’ambito della quale vengono ascoltati oggi dai pm di Bergamo come persone informate dei fatti il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute e dell’Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese.

Fonte