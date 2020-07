“A forza di pensare che a ottobre sarà per forza una tragedia, quella tragedia ce la costruiamo da soli”. Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute e medico, in un’intervista a ‘Il Tempo’ dice “basta con il terrorismo sul coronavirus“. Perché premesso che Sars-CoV-2 “è ancora tra noi”, la situazione “è sotto controllo” e “quello che è accaduto difficilmente si ripeterà”. E anche di fronte all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che avverte “il peggio deve ancora venire”, Sileri precisa: “Questa è una frase che, detta così, non ha significato. Non si può e non si deve parlare in generale. Magari il peggio deve ancora venire in Paesi dove le disuguaglianze sono talmente forti da far sì che milioni di cittadini non abbiano accesso alle cure”, o “dove non è stato osservato un lockdown adeguato”. Però “francamente non credo che per Paesi come l’Italia, la Germania, la Francia e l’Inghilterra quest’espressione possa avere un fondamento”.

