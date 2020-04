“Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato, se è considerato un amico vero e non è una scusa. Se incontrassi un amico caro ora lo abbraccerei, e ci scapperebbe pure la lacrimuccia. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti'”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio 1.

Il viceministro ha risposto così alle polemiche sui “congiunti” e sull’esclusione degli amici dalle visite consentite dopo il 4 maggio.

Sileri – che ha contratto il virus e ora è guarito – ha anche specificato e ribadito l’importanza delle distanze sociali: “Il metro va bene, ma se è di più è meglio, questo se non hai la mascherina, mentre all’aperto il rischio di contagio è più improbabile, ma la medicina è fatta di probabilità”.

E il sesso? “Di sicuro la vicinanza è un rischio. Magari due ragazzi si vedono dopo tanto tempo è difficile frenarsi, ma magari qualcuno ha a casa la nonna di 75 anni”, continua il viceministro.

Coronavirus, Sileri: “La normalità tornerà solo quando avremo un vaccino” in riproduzione….

Il viceministro ha parlato di molti dei temi caldi di questi giorni: “Sicuramente no all’apertura degli stadi, ma anche una partita ora è inverosimile nel rispetto degli stessi calciatori. Il calcio è uno sport di contatto, è impossibile evitare le occasioni di contagio”.

“Per altri sport è più facile, come il tennis o l’automobilismo – ha aggiunto – ma il calcio è diverso, bisogna tutelare la salute innanzitutto dei calciatori stessi”.







Fonte