Sigarette o spinelli all'Isola? Lunedì la sentenza

Sigarette o spinelli? Cosa è stato fumato da uno o più concorrenti dell’Isola dei Famosi, nei giorni precedenti l’inizio del reality, nella casa che ospitava l’intero cast prima del trasferimento sull’isola? Chi vuole saperlo, e sapere le eventuali conseguenze di questo comportamento, se comprovato, dovrà aspettare fino a lunedì sera per conoscere la ‘sentenza’ della produzione.

Dopo le affermazioni in diretta, la settimana scorsa, di Eva Henger (“Dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione! Non è vero che hai fumato marijuana per tre giorni dentro la casa?”, aveva detto all’indirizzo del ‘collega’ Francesco Monte), Canale 5 aveva affermato in una nota che la “produzione dell’Isola sta esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti”, aggiungendo che “qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti”. Gli esiti di questa inchiesta, a quanto si apprende, saranno dunque resi noti lunedì, in diretta, durante la puntata del reality in onda su Canale 5 dalle 21,10.

"Le immagini da vagliare sono tante e le verifiche sono ancora in corso", spiegano dalla rete. Nessuna indicazione per ora su quando, nella serata di lunedì, sarà affrontata la vicenda ma è probabile che la curiosità negli spettatori non sarà soddisfatta all'inizio del programma, visto che lo scioglimento del caso è un forte elemento di appeal per la trasmissione. Posto che "Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo", affermava la rete all'indomani dell'esplosione del caso ma il criterio per eventuali sanzioni non saranno tanto "diritti e doveri" quanto la "sensibilità del pubblico", affidata all'interpretazione della produzione.