“Questi casi mostrano quanto sia forte ancora oggi la discriminazione in ambiente sanitario per le persone in Hiv. Pertanto chiediamo alla ministra Grillo e all’Ordine dei Medici, che oltre ad intervenire nei singoli casi, nominino delle commissioni di controllo, volte anche ad emanare circolari e corsi di formazione obbligatoria, specifici per chiarire il trattamento dei pazienti Hiv positivi, al fine che venga abolita ogni discriminazione”. Lo afferma Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce di Gay Center, commentando il caso di un ragazzo sieropositivo che ha raccontato di essere stato messo alla porta in uno studio medico privato di Roma, dopo aver dichiarato la sua sieropositività. In seguito è stato realizzato da Fan Page un video con telecamera nascosta. Non solo, l’associazione annuncia che “sta presentando un esposto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri” e “un reclamo al Garante della privacy”.

Fonte