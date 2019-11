Prima si è presentato davanti al negozio della moglie con un’ascia e ha danneggiato una vetrina. Poi, circa venti giorni fa, ha minacciato di farsi esplodere in presenza dei figli. L’incubo, per una donna di 36 anni residente a, in provincia di Siena, è andato avanti per mesi.

Ieri, mercoledì 6 novembre, il suo stalker, il marito quarantacinquenne, è stato fermato dalla polizia. Per lui il gip di Siena ha disposto il divieto di avvicinamento e di comunicazione “con ogni mezzo” con la vittima e i due bambini della coppia. Un quadro familiare che gli inquirenti definiscono “agghiacciante”.

Le violenze nei confronti della donna, fisiche e psicologiche, si erano fatte sempre più preoccupanti negli ultimi mesi. In più di un’occasione l’uomo aveva minacciato e picchiato la moglie davanti ai figli, entrambi minorenni. A un certo punto la donna decide di chiedere il divorzio: va via di casa, porta con sé i figli e apre una piccola attività commerciale ad alcuni chilometri di distanza.

Ma l’uomo non riesce ad accettare la separazione. Prima la tempesta di messaggi e chiamate, poi va da lei in negozio. In base a quanto ricostruito, le incursioni si fanno sempre più frequenti, finché un giorno il quarantacinquenne si presenta armato di un’ascia, con la quale minaccia di aggredirla. Lei scoppia a piangere e chiede aiuto: lui comincia a colpire la vetrina, danneggiandone l’inferriata. Solo l’arrivo di un parente della donna riesce a scongiurare il peggio.

Alcune settimane dopo il marito le telefona a casa. “Se non torni indietro sulla separazione, raggiungo te e i bambini e mi faccio esplodere”, le avrebbe detto. La donna, terrorizzata, chiama la polizia. Gli agenti del commissariato di Poggibonsi la trovano “in uno stato di terrore”, si spiega dalla questura di Siena, e attivano il “codice rosso”. Per l’uomo però non sono scattate le manetta. In seguito alle indagini della polizia, coordinate dalla procura di Siena, il gip del tribunale senese ha emesso per lui il divieto di avvicinamento e comunicazione.