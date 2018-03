Tutti i videogiocatori di vecchia data senza dubbio conoscono la saga di Baldur’s Gate, brand che ancora oggi riscuote un gran successo grazie alla trasposizione dei titoli storici per dispositivi mobile. E’ finalmente disponibile su App Store la nuova avventura dedicata proprio all’universo di Baldur’s Gate, ovvero Siege Of Dragonspear.

Il titolo è al momento disponibile in esclusiva mobile per il solo store di Apple dopo l’approdo in versione PC tramite la piattaforma Steam. Ambientato subito dopo la battaglia contro Sarevok (che conclude il primo Baldur’s Gate), Siege Of Dragonspear è un nuovo capitolo della saga ambientato proprio tra i primi due Baldur’s Gate, costituendosi di fatto come un DLC di Baldur’s Gate Enhanced Edition.

Potrete affrontare un’ennesima avventura fatta di intrigo, magia e tanti nuovi mostri; condurrete un party di eroi all’interno di misteriosi dungeon in una nuova avventura ambientata nel magico mondo di Dungeons And Dragons, nuova avventura che vi porterà a fronteggiare la temibile comandate Shining Lady, a capo di un esercito che mira a compromettere le rotte commerciali lungo la Sword Coast.

Se non aspettate altro che immergervi di nuovo in questo mondo fantastico non dovrete fare altro che accedere ad App Store per scaricare questo nuovo titolo, che il team di sviluppo Overhaul Games ha ovviamente adattato in maniera eccellente anche per iPad. Il titolo è disponibile per tutti i dispositivi dotati di iOS 11 ed ha un peso bello sostanzioso di circa 2,6GB. L’unico neo può essere sicuramente il prezzo di 10,99 euro, decisamente fuori portata per la media di App Store ma che di sicuro per gli appassionati del genere non saranno che un piccolo obolo per godere di questa avventura in maniera portatile.

