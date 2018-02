In base ad uno studio condotto da SecurityLab sulla sicurezza degli smartphone, gli iPhone si classificano al primo posto con una sola criticità. Diversa la situazione dei dispositivi Android.

La tabella pubblicata da SecurityLab tiene conto di quattro diversi fattori:

Tempo di pubblicazione di un update dopo che è stata rilevata una vulnerabilità Ritardo massimo nel rendere l’aggiornamento disponibile a tutti Disponibilità degli aggiornamenti a prescindere dagli operatori Periodo di supporto di un dispositivo tramite aggiornamenti di sicurezza

Ogni categoria è stata poi suddivisa in altri micro-fattori, come la disponibilità degli aggiornamenti di sicurezza per uno o più dispositivi dello stesso produttore.

Apple ha superato tutti i test, essendo stata considerata celere e puntuale nelle varie circostanze esaminate. Ad esempio: la pubblicazione di un update di iOS dopo la scoperta di una vulnerabilità arriva entro pochi giorni, gli update sono disponibili per tutti entro 1 giorno, gli update vengono rilasciati indipendentemente dagli operatori che vendono gli smartphone dell’azienda, e i dispositivi vengono supportati per 5 anni (unica eccezione l’iPhone 5c, supportato per 4 anni).

Ottimi i voti per i terminali Windows Phone. Essential Phone e Google sono stati invece gli unici due marchi Android ad aver ottenuto punteggi sufficienti, sebbene entrambi siano stati criticati per aver affidato diversi aggiornamenti agli operatori (con ritardi anche di mesi) e per supportare i dispositivi con aggiornamenti di sicurezza per un massimo di soli 3 anni.

Samsung, maggior produttore di smartphone Android, non raggiunge nemmeno una sufficienza: gli update di sicurezza più rapidi vengono rilasciati in settimane (e non giorni), con alcuni modelli che possono attendere anche mesi. Inoltre, alcuni update vengono rilasciati solo trimestralmente. Infine, Samsung mediamente rilascia nuovi update di sicurezza solo per un massimo di 2.5 anni dall’uscita dello smartphone.