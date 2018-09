Il “seggiolino anti abbandoni” sviluppato a partire da una sua idea, è nei negozi da pochi mesi ma lui aveva già avuto l’intuizione nel 2013. “Dopo aver letto l’ennesima notizia di un bambino dimenticato in auto avevo pensato fosse assurdo che, nonostante le moderne tecnologie a nostra disposizione, nessuno avesse ancora pensato a un sistema per risolvere questo grave problema – spiega l’ingegnere bergamasco Stefano Fontana, dirigente di una grande azienda che opera nel settore tessile – Tra l’altro la nostra percezione si basa ovviamente soprattutto su quanto accade in Italia, ma io ho fatto una ricerca a livello internazionale sul tema e all’estero i numeri di questo fenomeno sono ancora più allarmanti. Così mi sono dato da fare”.

Fontana ha progettato un sistema che prevede l’utilizzo di un sensore di pressione che rileva il peso del bambino e attiva l’emissione di un segnale bluetooth, rilevato da un’app installata sullo smartphone, “perché guarda caso il cellulare non viene mai dimenticato”. Man mano che il genitore si allontana dall’auto il segnale si indebolisce e quando si arriva alla distanza limite preimpostata dall’utente scatta un allarme.

“Ho depositato l’idea a settembre del 2013 e a dicembre 2015 è arrivato il brevetto – continua Fontana – L’anno scorso sono stato chiamato da Samsung, che era interessata a saperne di più. Così l’ho condiviso e sviluppato con loro. Poi è stata Samsung a contattare Chicco e da qualche tempo il seggiolino è disponibile nei negozi. Intanto, in parallelo, sembra si stia muovendo qualcosa anche sul fronte legislativo. Quindi il mio obiettivo è stato raggiunto: si parla del problema e si sta facendo qualcosa per arginarlo”.

Prima della pausa estiva la Commissione trasporti della Camera aveva approvato il disegno di legge che prevede l’obbligo di montare i seggiolini con dispositivi acustici che ricordino la presenza del bambino a bordo dell’auto. E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli aveva ribadito l’impegno ad assicurare incentivi per l’acquisto dei sensori “salva bebè”.