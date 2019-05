“L’Inverdurata di quest’anno nasce soprattutto dietro l’impulso di una Ats, un’associazione temporanea di scopo che ha raggruppato le varie associazioni del territorio nonché alcune aziende locali, che si sono unite per rilanciare il paese di Pachino, che purtroppo negli ultimi tempi ha avuto delle vicissitudini particolari dal punto di vista amministrativo, ed è stato su tutti i giornali. Però, gli abitanti di Pachino e le associazioni si sono messi insieme per rilanciare tramite questo evento che è l’Inverdurata l’immagine di Pachino. Perché Pachino non è mafia, ma è soprattutto operosità, un’imprenditoria molto importante, sede del Consorzio del pomodoro di Pachino Igp, famoso in tutto il mondo, e la fine della Strada del vino che raggruppa tutta la provincia di Siracusa”. Ad affermarlo, a pochi giorni dall’Inverdurata 2019 che ha attirato a Pachino 15mila visitatori, Carlo Scollo, presidente dell’Ats Capo Pachyni che quest’anno ha organizzato la manifestazione e titolare dell’azienda vitivinicola Feudo Ramaddini.

