(di Elvira Terranova) “Ma quale vacanza? Non c’è aula perché non sono ancora arrivate le carte per potere approvare il bilancio. Appena i documenti saranno pronti, si riprenderà la seduta da dove è stata sospesa per potere approvare i documenti contabili nei tempi previsti dalla legge. Non si poteva fare altro. E lo sapevano anche i grillini, visto che il percorso lo abbiamo deciso insieme nella conferenza dei capigruppo”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che risponde così alle polemiche scoppiate dopo lo stop della seduta dell’aula fino a lunedì prossimo, 11 febbraio. C’è chi parla di “vacanza” mentre il M5S parla di “comportamento irresponsabile”. Miccichè è fuori Palermo dallo scorso weekend per impegni personali. Da qui la polemica politica sulla sua assenza. “Ma davvero qualcuno pensa che io potrei lasciare senza bilancio una regione per fatti personali?”, si chiede Miccichè.

