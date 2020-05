“Un blocco per i casi di necessità non c’’è mai stato, neanche nei gravi momenti di crisi. Sia i provvedimenti nazionali che quelli nostri hanno sempre detto che l’ingresso è consentito alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale sanitario e per gravi motivi personali, sanitari o di famiglia”. A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, aggiungendo: “Quindi, un blocco totale non c’è mai stato. Adesso allarghiamo un po’ e possono rientrare anche coloro che si vogliono ricongiungere con le proprie famiglie. Per farlo – conclude il presidente della Regione siciliana – devono rispettare le solite regole: la verifica al momento dello sbarco e poi la quarantena”.

