“Ho scoperto solo per caso che la Procura di Termini Imerese mi ha scambiato per un pregiudicato con una condanna passata in giudicato per lesioni e omicidio colposo. Ma il Cordaro indicato nell’avviso di conclusioni indagini che mi è arrivato non sono io. E’ un mio omonimo pregiudicato, il mio casellario giudiziale è pulito. Ho scoperto tutto solo per caso…”. A parlare, visibilmente amareggiato, è l’assessore regionale all’Ambiente della Sicilia Salvatore Cordaro, detto ‘Toto’. Il politico, coinvolto nella maxi inchiesta di Termini Imerese (Palermo) che vede indagate 96 persone, tra politici e imprenditori per un’inchiesta su voto di scambio, dopo avere ricevuto l’avviso di conclusione indagini, ha scoperto che il Cordaro indicato nel provvedimento è stato indicato come pregiudicato “con recidiva generica”. “E’ una storia brutta…”, continua a ripetere ai giornalisti che ha convocato all’improvviso di sabato pomeriggio nel suo studio legale. “Faccio l’avvocato da 25 anni ma non mi era mai successa una cosa simile- dice Cordaro – Mi contestano una recidiva generica, ma la recidiva riguarda soltanto i pregiudicati. E io non lo sono”.

