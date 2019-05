Trionfa il M5S a Caltanissetta, l’unico capoluogo di provincia al ballottaggio, ma anche a Castelvetrano. Già poche ore dopo la chiusura delle urne, in nottata, il risultato è stato ufficializzato. E’ Roberto Gambino il nuovo sindaco di Caltanissetta, che ha ottenuto il 58,85% dei voti totali. Sconfitto il suo avversario Michele Giarratana, sostenuto dal centrodestra, che si ferma al 41,15%. Ribaltato così il risultato del primo turno, quando Gambino aveva ottenuto appena il 19,92% contro il 37,3 per cento dell’avversario Giarratana che aveva sfiorato la vittoria al primo turno. Anche a Castelvetrano, grosso centro del trapanese, ci sarà un sindaco del M5S. A scrutinio completato, il candidato grillino Enzo Alfano ottiene il 64,67% delle preferenze, mentre l’avversario Calogero Martire si ferma al 35,33% per cento dei voti.

