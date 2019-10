C’è anche la Giovane Angela Grignano, la ballerina trapanese rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta lo scorso gennaio a Parigi, tra le donne premiate con il ‘Premio Coraggio Emanuela Loi 2019’ che sarà consegnato sabato prossimo, 26 ottobre. Giunto alla sua seconda edizione, il Premio è dedicato a Emanuela Loi, fra le prime donne poliziotto che hanno prestato servizio come agente di scorta in Italia. Ed è morta proprio mentre prestava servizio come scorta al giudice Paolo Borsellino, quella domenica del 19 luglio 199. La prima donna in divisa a morire in servizio per mano della mafia. A Villa Malfitano, sabato 26 ottobre, a partire dalle 18, si terrà una riflessione “sul ruolo delle tante donne che ancor prima di essere custodi di giustizia e verità , sono persone con le loro vite, con i loro sogni, con i loro amori e i loro progetti”.

Fonte