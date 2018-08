Siate un cancello aperto, il post di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi (Ipa/Fotogramma)

Mentre si prepara a tornare in tv su Rai Uno con ‘La prova del cuoco’ il prossimo 10 settembre, Elisa Isoardi, compagna del ministro dell’Interno Matteo Salvini, posta su Instagram una citazione del cantautore Gio Evan in cui tra l’altro si legge: “Siate un cancello aperto”. Parole che non passano inosservate in Rete. Tra i commenti al post qualcuno scrive: “Cancelli aperti e porti chiusi?“. E ancora: “Il discorso del cancello aperto vale anche per l’accoglienza?”. C’è anche chi invita la conduttrice a condividere quelle parole con il compagno: “Non siate muri…aprite il cancello…dillo a Salvini“.

Nel testo pubblicato da Isoardi si legge: “Cercate il bello nelle cose affrante, in quelle sfrante, nelle cose demolite nelle cose che gli altri distruggono. Ricomponete i pezzi e riprendetevi la meraviglia che vi aspetta da tanto che vi aspetta da sempre”. E ancora: “Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri. Ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello aperto prima ancora che vi citofonino”. E proprio queste ultime parole hanno attirato l’attenzione della Rete.