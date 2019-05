“The gang is back“, scrive Jennie Garth sul suo profilo Instagram postando la foto di lei insieme ai colleghi di Beverly Hills 90210. Nella reunion di una delle serie cult degli anni Novanta, come si vede anche dal primo teaser della nuova stagione che andrà in onda a partire da mercoledì 7 agosto, ritroveremo Brandon (Jason Priestley), Brenda (Shannen Doherty), Kelly (Jennie Garth), Steve (Ian Ziering), Andrea (Gabrielle Carteris), David (Brian Austin Green) e Donna (Tori Spelling). Nella clip di presentazione il cast al completo, copione alla mano, si abbracciano e si fanno selfie sulle note di ‘It Is not Over To It It Over’ di Lenny Kravitz.

Fonte