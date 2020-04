"Siamo fieri di voi": il Gruppo Barilla pubblica i nomi dei 2.700 dipendenti

“Siamo fieri di voi”: questo il messaggio apparso oggi sui quotidiani italiani e firmato dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla, accanto ai nomi di tutti i 2.700 dipendenti del Gruppo che continuano ad assicurare la propria presenza negli stabilimenti produttivi, garantendo lo svolgimento delle attività produttive e l’approvvigionamento alla grande distribuzione rganizzata.

La pandemia Covid-19, spiega l’azienda in una nota, ha posto il Gruppo Barilla “davanti all’enorme responsabilità di continuare a garantire un po’ di normalità nella vita delle famiglie alle prese con l’emergenza Coronavirus”.

Un impegno rispettato grazie alla dedizione dalle Persone Barilla a cui, anche con questo gesto pubblico e allo stesso tempo “personale”, l’azienda ha inteso esprimere il proprio riconoscimento.

E’ la prima volta che l’azienda adotta una forma di comunicazione di questo tipo.

Sono 14 gli stabilimenti e Mulini Barilla in Italia, tutti regolarmente operativi, “dove sono state messe in atto già da tempo le più adeguate misure di precauzione a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, delle comunità e dei territori in cui il Gruppo opera”.

Gli impianti si trovano a Novara Galliate, Cremona Castiglione delle Stiviere, Ferrara, Parma (pastificio), Parma (molino), Rubbiano (Pr) , Castelplanio (An), Ascoli Piceno, Marcianise (Ce), Melfi (Pz), Foggia, Altamura (Ba).





