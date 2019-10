Sono mesi che i fan di Sia le chiedono quando uscirà il nuovo album (l’ultimo disco risale a 2 anni fa) e lei oggi su Twitter ha spiegato il motivo della sua pausa forzata. La cantante australiana ha svelato di essere malata. Oltre ad un tumore alla ghiandola pituitaria, Sia soffre di dolore cronico ed ha anche la sindrome di Ehlers Danlos.

“Non sto bene, sto soffrendo di dolore cronico, di una malattia neurologica e ho anche la sindrome di Ehlers Danlos. Volevo solo dire a quelli di voi che soffrono di dolore, sia fisico che emotivo, che vi amo, andate avanti. La vita è molto dura. Il dolore è demoralizzante, ma non siete soli. Per ora mi sono fermata. Ho dato uno stop al lavoro. Ho anche un tumore benigno nella mia ghiandola pituitaria”.

Speriamo riesca a stare meglio e che torni presto.

Hey, I’m suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you’re not alone. — sia (@Sia) October 4, 2019

If you’d like more information it’s neuralgia caused by a routine surgery three years ago. My TSH is also 29, it’s supposed to be below 4, so I’m severely hypothyroid. I’m also taking time off to do intensive therapy on Complex PTSD. Turns out my bipolar 2 diagnosis was wrong. — sia (@Sia) October 7, 2019

Yes, I am not bipolar 2 as previously diagnosed. The correct diagnosis was complex PTSD. — sia (@Sia) October 7, 2019

Cos’è la sindrome di cui soffre Sia?