Sia è diventata mamma!

La cantante, intervistata da The Morning Mash Up, ha confessato di aver adottato due figli da circa un anno.

«Li ho adottati l’anno scorso. Avevano 18 anni. Ora ne hanno 19. Li amo».

Sia ha poi svelato che uno dei due figli (non sappiamo ancora se sono gemelli) ha sofferto in particolar modo l’isolamento domiciliare causato dal CoronaVirus e che entrambi hanno usato questi mesi di quarantena «facendo tante cose utili per la loro istruzione e questo è un bene per loro».

La cantante – che si è sempre dichiarata bisessuale – al momento è felicemente single ed ha alle spalle un matrimonio (durato solo due anni) con il documentarista Erik Anders Lang.

Sia oltre ad essere una cantante è anche un’affermata songwriter ed in passato ha scritto brani bellissimi sia a Lea Michele che a Katy Perry che – ironia della sorte – sono entrambe incinta!

Insomma, il club delle mammine è ufficialmente aperto.

E per restare in tema di Sia, oggi è uscito il suo nuovo singolo: Together, colonna sonora del film Music.