Un motociclista è morto stanotte dopo uno scontro con un cavallo. L’incidente è avvenuto una ventina di minuti dopo mezzanotte in via Ostiense, all’altezza di via del Trotto, in zona Tor di Valle. Il centauro, un uomo di 52 anni che viaggiava su una Honda, è morto sul colpo. L’animale, dotato di microchip, è stato bloccato a 150 metri dall’impatto e medicato ad una zampa posteriore dal veterinario. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato. Poco prima dell’incidente al numero unico di emergenza era arrivata una chiamata da parte di un automobilista che segnalava la presenza di cavalli in strada.