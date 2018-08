Si schianta in minimoto, morto bimbo di 9 anni

(Fotogramma)

Un bambino di nove anni è morto ieri pomeriggio, su una strada di campagna tra Martina Franca, in provincia di Taranto, e Villa Castelli, in provincia di Brindisi, a causa di un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di una minimoto guidata da un suo cugino coetaneo. Quest’ultimo, che è stato ricoverato in codice rosso, indossava il casco, al contrario del bimbo deceduto. Stando alle prime ricostruzioni, la loro corsa sarebbe finita contro un muretto a secco. I parenti, non vedendoli rientrare, sono usciti dall’abitazione e si sono resi conto della tragedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Martina Franca.